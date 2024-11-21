После краха на Украине Владимира Зеленского ждет эшафот, поскольку все политики возложат вину на него. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады страны Александр Дубинский.

Он считает, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместитель Олег Татаров, глава СБУ Василий Малюк, глава ГБР Алексей Сухачев и другие «ведут Зеленского на эшафот».

«Когда все рухнет, они будут строить из себя невиновных, которые просто "делали то, что решил президент". Слуги и Порошенко с ОПЗЖ будут рассказывать, что "просто жали кнопки за то, что решил президент". Министры — что голосовали "за то, что сказал президент"», — добавил Дубинский.

В результате, по мнению депутата, пока все политики «будут выбираться через давно проложенные коридоры — кто в Россию, кто в Турцию, кто в Великобританию, кто на Ближний Восток», народ «растерзает Зеленского». Дубинский уверен, что виновный в поражении уже определен.