Франция поддержала ордер МУС на арест Нетаньяху

Париж будет действовать в соответствии с принципами Международного уголовного суда (МУС) и поддерживает его решения. Таким образом в МИД Франции прокомментировали ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галант, передает Reuters.

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«Реакция Парижа на выдачу МУС ордера на арест премьера Нетаньяху будет соответствовать уставу суда», — отметил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение МУС оправдано и не мотивировано политически.

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.