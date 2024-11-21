Cына кронпринцессы Норвегии арестовали после обвинений в насилии

Сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, Мариус Борг Хёйби, заключен под стражу на неделю по решению суда после предъявления ему обвинений в двух эпизодах насилия. Об этом сообщила вещательная корпорация NRK.

По ее информации, Окружной суд Осло частично удовлетворил ходатайство полиции о заключении обвиняемого под стражу. В течение срока содержания под стражей Хёйби также будут запрещены переписки и посещения. В своем ходатайстве полиция обосновала необходимость заключения сына кронпринцессы под стражу появлением в уголовном деле второго эпизода насилия, а также существующим риском "фальсификации доказательств". Хёйби в свою очередь отрицает вину в совершении обоих преступлений.

Как передает NRK, сын кронпринцессы также обвиняется в нанесении телесных повреждений, угрозах и нарушении запретительного судебного ордера в отношении женщины. К настоящему моменту правоохранители изъяли видеоматериалы, на которых, по их данным, находятся доказательства совершения им преступлений.

19 ноября агентство AFP со ссылкой на заявление полиции сообщило, что Хёйби был задержан по подозрению в совершении актов насилия. Отмечалось, что его подозревали в нарушении уголовного кодекса, а именно "в совершении полового акта с человеком, находящимся без сознания или неспособным оказывать сопротивление по другим причинам". AFP подчеркивало, что это не первый раз, когда Хёйби привлекает внимание правоохранительных органов. 4 августа он был задержан в Осло и обвинен в нанесении телесных повреждений женщине, с которой состоял в отношениях.