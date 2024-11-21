Власти Словакии расследуют законность военной помощи ВСУ

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что власти его страны расследуют законность отправки военной техники Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

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По словам министра, расследование началось после возникших подозрений в том, что в процессе отправки техники могли быть совершены несколько преступлений. При этом, рассматриваться будут действия чиновников, которые вели свою деятельность до октября 2023 года. Напомним, что пришедший к власти в конце прошлого года социал-демократ Роберт Фицо утверждает, что действия предыдущей администрации нанесли серьезный ущерб безопасности Словакии.

«Существует обоснованное подозрение в совершении нескольких преступлений», — заявил Шутай-Эшток.

Министр также уточнил, что особое внимание следователей будет уделено работе экс-руководителей национального министерства обороны. Кроме того, в расследовании будет принимать участие специально созданное подразделение «Даритель», которое начало функционировать в рамках национального Управления по борьбе с организованной преступностью Словакии.

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