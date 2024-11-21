В ООН ордер на арест Нетаньяху назвали дипломатическим терроризмом

Решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта является высшим проявлением дипломатического терроризма. Об этом ООН Дани Данон в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Ордер МУС представляет собой высшее проявление дипломатического терроризма. И оно направлено на демократию в регионе Ближнего Востока, а также поощряет варварство и насилие со стороны экстремистских террористических организаций. Наша страна борется за моральные ценности западного мира, но сегодня ими пренебрегли», — отметил дипломат.

Данон подчеркнул, что Тель-Авив никогда не откажется от «своего права на самооборону, на который ни один институт или резолюция всемирной организации не смогут повлиять».

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.