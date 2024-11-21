В офисе Нетаньяху высказались о выдаче МУС ордера на его арест

Советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман назвал выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху Международным уголовным судом (МУС) «содействием террористическим атакам». Об этом Гендельман написал в своем Telegram-канале.

МУС 21 ноября выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Также был выдан ордер на арест Мухаммеда Дейфа, главы военного крыла ХАМАС.

МУС постановил арестовать Нетаньяху и Галанта по делу о преступлениях против человечности и военных преступлениях на палестинской территории. В деле Дейфа идет речь о вторжении членов ХАМАС в Израиль, о захвате заложников и убийствах гражданских лиц.

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Гендельман заявил, что МУС проигнорировал представленные Израилем доказательства и аргументы, «фактически встав на сторону региональной войны». Советник офиса Нетаньяху подчеркнул, что решение МУС направлено на «изоляцию Израиля от его союзников и содействие террористическим атакам» против страны.