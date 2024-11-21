Пока вы не уснули: приоритетная цель ВС России в Польше и ордер на арест Нетаньяху

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В МИД назвали приоритетную цель ВС России в Польше

Открытие американской базы в Польше является провокационным шагом Вашингтона, при этом она входит в число приоритетных целей для потенциального поражения российскими войсками. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Американская база противоракетной обороны в Редзиково была официально открыта 13 ноября. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что она направлена против России. При этом, по его словам, изначально предполагалось, что база будет защищать дальние территории от ракет, которые могут быть запущены, например, из Ирана.

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МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. Как сообщает РИА Новости, их подозревают в военных преступлениях в секторе Газа.

По информации инстанции, преступления совершались «как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Кроме того, суд отклонил доводы Израиля, который пытался оспорить юрисдикцию суда на выдачу ордеров в отношении его граждан.

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В России рассказали, когда будет нанесен «сокрушительный» удар по Украине

Политолог Алексей Живов заявил, что США посеяли панику, закрыв свое посольство в Киеве, а западные СМИ «разогнали историю с сокрушительным ответом русских». В беседе с «Царьградом» Живов подчеркнул, что когда этот ответ действительно будет дан, его заметят все.

Накануне, 20 ноября, киевские посольства США, Испании и Италии предупредили о воздушных атаках «высокой интенсивности». Американское предупреждение коснулось всех регионов Украины. Посольства приостановили прием посетителей из-за возможных угроз безопасности.

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В КНР отреагировали на допущение Пентагоном обмена ядерными ударами

© EPA/TACC

Заявление Пентагона о допущении обмена ядерными ударами отражает устаревшее мышление, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Соответствующие заявления... отражают устаревшее мышление Штатов, стремящихся к гегемонии и абсолютному стратегическому превосходству», — цитирует его РИА Новости.

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Стало известно об ударе экспериментальной ракетой по заводу «Южмаш»

Вооруженные силы (ВС) России ударили экспериментальной ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«По информации с места, шестью ударами полностью разрушен завод "Южмаш"», — отмечают авторы канала.

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Сырский назвал первые вошедшие в Курскую область войска ВСУ

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) были первыми частями украинской армии, вошедшими в Курскую область. Об этом рассказал главком ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале.

Он написал, что эти войска «были в авангарде», поздравляя входящих в них военнослужащих. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года, бои в регионе продолжаются до сих пор.

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Режим КТО ввели в Гродненской области в Белоруссии

На территории Гродно и Гродненской области в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщила БелТА.

— В рамках проводимых министерством внутренних дел командно-штабных учений комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района, — сообщил КГБ.

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Стало известно, что предложила Блиновская сотрудникам перед своим задержанием

«Королева марафонов» Елена Блиновская перед задержанием предложила всем своим сотрудникам уволиться. Как сообщает РИА Новости, такие подробности дела раскрыла в Савеловском суде Москвы прокурор. Она зачитала показания свидетельницы, которая работала на блогера.

Женщина занимала должность SMM-специалиста. По ее словам, на собеседовании менеджер интересовался «ее личностными качествами». Сотрудница искала блогеров и предлагала им по бартеру пройти марафон за рекламу. Ее средний заработок составлял 250 тысяч рублей, а деньги приходили от ИП Блиновская Елена Олеговна.

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Спрогнозировано, когда курс доллара поднимется выше 120 рублей

В 2025 году курс доллара может окончательно закрепиться выше 100 рублей, а на горизонте ближайших двух лет возможно возвращение к максимумам марта 2022 года в районе 121 рубля, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 ноября 2024 года, составляет 100,2192 рубля. Это второй день, когда Банк России устанавливает официальный курс выше психологической отметки. 20 ноября курс составлял 100,0348 рубля.

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Шалаш Ленина сожгли в Сестрорецке

В Сестрорецке в ночь на 21 ноября неизвестные подожгли шалаш Ленина, установленный в музейном комплексе. Об этом сообщает 78.ru.

Фото сожженного памятника в социальных сетях публикуют местные жители, временное жилище Владимира Ленина на берегу Сестрорецкого залива выгорело полностью.

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