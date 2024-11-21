Штаб Трампа пообещал проводить изменения с невиданной скоростью

Администрация избранного президента США Дональда Трампа будет проводить изменения с невиданной скоростью.

Это пообещал представитель штаба победившего на выборах республиканца, сообщает телеканал NBC News.

«Американцы увидят, что новая администрация будет проводить изменения в таком темпе, какого еще никогда не было в истории», — сказал он.

Источники телеканала отметили, что в первый день пребывания на посту президента Трамп сосредоточится на миграционной политике.

ЕС и НАТО решили объединиться для противостояния Трампу

Ранее Трамп в ответ на пост в соцсети подтвердил планы о введении чрезвычайного положения в США для борьбы с потоком нелегальной миграции.