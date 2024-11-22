Австралия выразила уважение МУС из-за решения по Нетаньяху

Австралия с уважением относится к решению Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. С соответствующим заявлением выступила глава австралийского внешнеполитического ведомства Пенни Вонг.

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"Австралия уважает независимость Международного уголовного суда и [признает] его важную роль в поддержании международного права. Мы четко заявляем, что все стороны в конфликте должны соблюдать нормы международного гуманитарного права", - указала Вонг на своей странице в социальной сети X.

Она подчеркнула, что в ходе военного конфликта в Палестине "гражданские лица должны быть защищены, а заложники - освобождены", однако воздержалась от комментария относительно возможного ареста Нетаньяху и Галанта в случае их приезда в Австралию.

"Мы сейчас сосредоточены на работе со странами, которые хотят мира, чтобы добиться прекращения огня в срочном порядке", - указала она.

Ранее палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023-го по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. По мнению судей, оба они могут нести уголовную ответственность за такие злодеяния, как убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны.