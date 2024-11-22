Байден назвал возмутительными решение МУС об ордере на арест Нетаньяху

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта.

"Выдача МУС ордера на арест против руководства Израиля возмутительна", - цитирует РИА Новости заявление американского лидера.

Байден подчеркнул, что Израиль и палестинское движение ХАМАС "не равны", и заверил, что США всегда будут стоять с Израилем против угроз его безопасности.

В четверг МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Подчеркивалось, что их действия привели к гибели мирного населения.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС приняли к сведению ордеры МУС, отметив, что решения обязательны к исполнению.

ХАМАС приветствовал выдачу ордеров, подчеркнув, что это важный шаг на пути к справедливости.