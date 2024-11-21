59-летняя жительница Канады отжалась за час 1575 раз и установила рекорд Гиннесса

59-летняя жительница Канады Донна Джин Уайлд установила рекорд Гиннесса среди женщин, сделав 1575 отжиманий за час. Об этом сообщает UPI.

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"Мне пришлось сдерживать слезы радости и эмоции, продолжая выполнять отжимания", – призналась женщин, добавив, что, несмотря на усталость, она чувствовала себя сильной и старалась сделать больше отжиманий.

При этом Уайлд ранее стала обладательницей титула за самое долгое удержание планки на животе среди женщин. Ей удалось простоять в таком положении около 4 часов 30 минут и 11 секунд.

Как утверждает женщина, подготовка к предыдущему достижению помогла успешно сдать отжимания. В этот момент ее активно поддерживали 11 из 12 внуков.

Ранее другой мировой рекорд установил житель Красноярска Николай Каклимов. За шесть часов он сумел подтянуться больше четырех тысяч раз. Теперь видеозапись собираются отправить в Книгу рекордов Гиннесса.