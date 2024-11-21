В США заявили, что решения Байдена по Украине не связаны с победой Трампа

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена оправдываются, заявляя, что их недавние решения по военной помощи Украине не связаны с победой на выборах Дональда Трампа. Об этом пишет газета Politico.

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«Движущими факторами наших решений является не что-либо, связанное с событиями 5 ноября (дата президентских выборов в США— «Газета.Ru»), но нужды Украины на поле боя и наше желание поставить Украину в наилучшее возможное положение», — приводит издание слова одного из чиновников.

Источник газеты указал на то, что дискуссии касательно этих мер велись до проведения выборов и продолжились после них. Также неназванные американские должностные лица заявили, что решение передать Киеву оставшиеся средства было сделано еще в сентябре, а решения по ATACMS и предоставлению противопехотных мин связаны с ситуацией на поле боя.

20 ноября стало известно, что уходящий президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину. Издание The Washington Post отметило, что в Пентагоне это решение назвали «одним из самых полезных шагов, которые администрация Байдена может сделать, чтобы помочь замедлить наступление России».

В тот же день газета The Times писала, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

Кроме того, Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории.