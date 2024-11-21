NYT: позиция Трампа может спровоцировать войну Израиля против Ирана

Увеличение американской поддержки Израиля избранным президентом США Дональдом Трампом может привести к полномасштабному вооруженному столкновению Ирана с еврейским государством. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

На это указывает тот факт, что республиканец предложил назначить на ключевые посты в своей администрации политиков, известных радикальными произраильскими взглядами, считает издание. Кроме того, ранее Трамп высказывался в поддержку возможной атаки Израиля по ядерным объектам Ирана в будущем.

Газета отмечает, что апрельские и октябрьские удары Ирана и Израиля по принципу "око за око" мало похожи на ведение боевых действий в соответствии с доктриной "Шок и трепет", которую США впервые применили в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Стратегия предполагает использование подавляющей огневой мощи для уничтожения не только военно-материальной базы противника, но и его воли к сопротивлению.

Применение доктрины "Шок и трепет" на настоящем этапе ирано-израильского конфликта маловероятно с учетом сложности столкновения армий двух стран на земле - между ними расстояние в 1,2 тыс. км. Однако в случае резкой радикализации позиции Трампа в конфликте Израиля с Ираном переход противостояния в острую фазу становится более вероятным, считает NYT.

Трамп во время своего первого срока на посту президента США провозгласил политику максимального давления на Иран, ввел жесткие санкции против страны, вышел из ядерной сделки и нарастил военно-политическую и экономическую поддержку Израиля.

В Тегеране советуют Трампу после возвращения в Белый дом в январе 2025 года отказаться от максимального давления на Иран. Если республиканец примет противоположное решение, США столкнутся с "максимальным сопротивлением" со стороны Ирана, отмечал глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.