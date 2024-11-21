ЕС и НАТО решили объединиться для противостояния Трампу

Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс укрепят сотрудничество, чтобы совместно противостоять победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу после его вступления в должность в январе. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванного дипломата.

Источник заявил, что назначение бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, а также бывшую главу правительства Эстонии Каи Каллас на должность главы внешнеполитической службы Евросоюза стало «хорошим предзнаменованием» для дальнейшего сотрудничества альянса и сообщества.

По данным издания. ЕС и НАТО больше не хотят оглядываться назад и стремятся создать образ единства и сотрудничества для укрепления безопасности. Они намерены придать новый импульс ряду вопросов, в том числе касательно военной мобильности, а также активизации усилий по борьбе с киберугрозами и диверсиями.

В материале отмечается, что НАТО и Евросоюз на протяжении долгого времени «делали вид, что не замечают друг друга». Несмотря на то, что бывший генсек альянса Йенс Столтенберг поддерживал хорошие отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, его «постоянно раздражали притязания ЕС в военной области». Соответственно, Брюссель поставил перед собой задачу развивать собственную промышленность, чтобы меньше зависеть от США.

Ранее стало известно о неготовности инфраструктуры Лапландии к присутствию там сил НАТО. Автомобильные дороги, мосты и железные дороги Лапландии либо находятся в плохом состоянии, либо в важных районах отсутствует инфраструктура.