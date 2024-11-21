Орбан заявил, что идея господства Запада в мире провалилась

Господства западной цивилизации в мире больше не существует, страны Азии стали независимыми центрами силы, и Европа ради своего выживания должна приспособиться к новой геополитической реальности. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на пятой международной конференции "Форум Евразии".

Он отметил, что в последние десятилетия страны Запада пытались навязать миру свою модель развития, полагая, что "другие народы пойдут на это в обмен на экономические и финансовые преимущества".

"Эта идея провалилась", - заявил глава правительства, обращаясь к участникам форума, который проходит под эгидой Национального банка Венгрии, отмечающего в этом году свое 100-летие.

"Государства Азии укрепились и продемонстрировали способность подниматься, существовать и сохраняться в качестве независимых центров экономической и политической власти. В результате центр мировой экономики сместился на Восток, и экономики восточных государств растут в четыре раза быстрее, чем экономики западных стран. Добавленная стоимость западной промышленности составляет 40%, а восточной - 50%. Такова новая реальность", - сказал Орбан.

Он считает, что Евросоюз проигрывает в результате этих изменений и так будет продолжаться дальше, "если Европа не найдет своего места по отношению к Азии" и не наладит взаимовыгодного сотрудничества на всем евразийском пространстве.

"Без этого мы не сможем конкурировать с другими центрами силы", - подчеркнул премьер.

В то же время он заверил, что Венгрия не собирается ждать, пока Евросоюз перестроится и возьмет на вооружение новую стратегию, основанную не на делении на блоки, а на взаимодействии. По словам Орбана, Венгрия уже сейчас намерена играть роль связующего звена между Западом и Востоком, развивая торгово-экономическое сотрудничество как со своими союзниками в ЕС, так и с партнерами в Китае, Южной Корее и других странах Азии.