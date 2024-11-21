Оппозиция в Абхазии настаивает на отзыве соглашения по инвестпроектам

Оппозиционная организация ветеранов войны "Аруаа" ("Воины") настаивает на отзыве из парламента закона о ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны. Об этом ТАСС сообщил председатель организации Темур Гулиа по итогам заседания высшего совета "Аруаа".

"Мы по-прежнему настаиваем на отзыве соглашения по инвестпроектам. Либо парламент проголосует против ратификации этого соглашения, либо исполнительная власть отзовет его из парламента", - заявил Гулиа.