Маск заявил о плачевной финансовой ситуации в США

Предприниматель Илон Маск предупредил, что экономика США находится на грани коллапса. Миллиардер заявил, что «Америка быстро движется к банкротству», сославшись на рекордный рост долга.

В соцсети X основатель SpaceX и Tesla раскритиковал финансовую ситуацию в США.

«Америка сейчас очень быстро движется к банкротству», — написал Маск.

Маск прокомментировал пост, опубликованный департаментом по достижению государственной эффективности США (DOGE). В нем говорится, что необходимо экстренно исправить ситуацию с бюджетом страны.

По данным департамента, в 2023 финансовом году Белый дом использовал более 6 трлн долларов, а привлек только 4,47 трлн. При этом последний профицит бюджета в США наблюдался в 2001 году.

Илон Маск не первый раз выражает обеспокоенность по поводу растущего долга США и повышения ставок. В сентябре он сделал аналогичное замечание, добавив, что ситуация мало кого волнует и все, «словно идут, насвистывая, мимо кладбища».

Ранее Маск пообещал «найти и уничтожить тех», кто призвал расследовать его «связи» с Россией.