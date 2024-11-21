В Раде назвали условие заморозки конфликта

Замглавы комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне Егор Чернев заявил, что Украина пошла бы на заморозку конфликта с Россией, если бы ее пригласили в НАТО. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

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По словам Чернева, приостановка боевых действий без гарантий безопасности для Украины была бы «не более чем паузой». Депутат заявил, что это просто позволило бы России подготовиться к «следующему конфликту»

«Заморозить позиции на фронте возможно, но только в том случае, если Киев вступит в НАТО. <…> Мы готовы вести переговоры, но нам нужны гарантии», - заявил Чернев.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обещал положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Сообщалось, что советники Трампа уже представили ему план прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.

Политологи допускали, что Трампу будет достаточно заморозки конфликта. По их мнению, его предложение будет включать бессрочное прекращение огня и превращение нынешней линии соприкосновения армий в «физическую границу».

Позже Reuters сообщило со ссылкой на бывших и действующих российских чиновников, что власти РФ готовы обсудить с Трампом прекращение огня. Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не рассматривает вариант заморозки украинского кризиса - Москва стремится достичь целей, которые «всем хорошо известны».