В Барселоне начали уничтожать граффити с Зеленским

Коммунальщики стерли граффити с изображением Владимира Зеленского в Барселоне. Кадры опубликовало радио Sputnik в Telegram-канале.

Граффити представляет собой надпись в цветах украинского флага с лицом Зеленского поверх нее. Где именно она находилась — не уточняется.

«Конец эпохи. Барселона убирает изображение зеленого гоблина по всему городу», — говорится в подписи к видео в социальных сетях.

Напомним, что весной по Барселоне развешали плакаты, которые призывали не перечислять финансовую помощь украинским властям. На листовках был изображен Зеленский. При этом украинский лидер стоял по колено в крови, а на ее фоне жителей Европы призвали не платить «за истребление славянских народов».