Государства - члены НАТО оказывают помощь Украине не из милосердия, а ради собственных стратегических интересов.

Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря альянса Борис Руге.

"Мы должны продолжать поддерживать Украину", - сказал он в интервью испанской газете El Mundo.

Руге уточнил, что данное решение принято "не потому, что это вопрос милосердия, а потому, что [это] в стратегических интересах [НАТО]", чтобы Украина могла "одержать верх как суверенная и независимая нация".

"Мир вокруг нас не становится ни более мирным, ни более стабильным", - добавил Руге.

В НАТО назначили нового замгенсека

По его утверждению, сейчас у НАТО есть сотни тыс. военнослужащих, которые могут быть развернуты на восточном фланге альянса или где-либо еще в течение десяти дней.