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Sky News: американские мины ВСУ могут оказаться «нестойкими»

Президент США Джо Байден одобрил поставки противопехотных мин Украине, стремясь усилить поддержку Киева в последние дни своего пребывания у власти. В статье Sky News подчеркивается, что использование таких мин запрещено более чем в 150 странах - некоторые из этих боеприпасов могут представлять опасность в течение десятилетий после установки.

В то время как Россия добивается всё больших успехов, противопехотные мины выглядят спорным решением, отмечает Sky News. В статье подчеркивается, что американские мины становятся инертными по истечении заданного периода времени (от четырех часов до двух недель). Эти мины требуют питания от батареи для детонации, а после разрядки батареи они не детонируют.

Трамп назначит консерватора Воута главным по бюджету

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить лоялиста-консерватора Рассела Воута на должность директора Административно-бюджетного управления (OMB) США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, близких к переходной команде Трампа. Административно-бюджетное управление входит в состав администрации президента США и занимается подготовкой ежегодного федерального бюджета для представления в Конгрессе. Когда бюджет принят, OMB контролирует его исполнение.

Как отмечает Reuters, этот орган помогает определить политические приоритеты президента США и способы их финансирования. Воут был главой OMB во время первого срока Трампа. Ожидается, что после возвращения на этот пост Воут займется радикальной реструктуризацией правительства для передачи власти над ключевыми решениями консерваторам. Считается, что он может лишить тысячи федеральных служащих некоторых ключевых гарантий. Воут будет работать с бизнесменами Илоном Маском и Вивеком Рамасвами над выполнением предвыборного обещания Трампа по сокращению государственных расходов и регулирования.

США и ЕС поспорили о причине обрыва кабелей в Балтийском море

Следователи пытаются разгадать загадку повреждения с разницей в несколько часов двух подводных интернет-кабелей в Балтийском море. Европейские чиновники заявляют, что это был акт саботажа, но их американские коллеги предполагают, что речь, скорее всего, идет о случайности, сообщает CNN.

Министр обороны Германии Борис Писториус уже заявил, что «никто не верит» в случайное повреждение этих кабелей. Главы МИД Финляндии и Германии в совместном заявлении подчеркнули, что они «глубоко обеспокоены» инцидентом, который может быть частью «гибридной войны». Однако два американских чиновника, знакомых с первоначальной оценкой инцидента, сообщили CNN, что не считают инцидент результатом преднамеренных действий России или какой-либо другой страны. По их мнению, повреждение кабелей, вероятно, было вызвано волочением якоря проходящего мимо судна. Такие инциденты случались и раньше.

Насколько опасно для Британии решение по Storm Shadow

Во второй половине ноября появилась информация, что Британия разрешила Украине наносить удары по территории РФ ракетами Storm Shadow. Телеканал Sky News задался вопросом, насколько рискованным является это решение, учитывая скорый уход президента США Джо Байдена.

По словам корреспондента Sky News Стюарта Рэмси, многое зависит от того, что сделает новоизбранный президент США Дональд Трамп и какую позицию он займет. Рэмси напомнил, что Британия играла значительную роль в оказании помощи Украине с самого начала. Рэмси усомнился, что решение по Storm Shadow сделает ситуацию для Великобритании более опасной, чем она была раньше. Корреспондент подчеркнул, что Британия всегда «была на передовой этого конфликта». По его мнению, в Лондоне пришли к выводу, что это не имеет большого значения, «так или иначе - риторика со стороны России всегда будет одинаковой».

«Гамбит Байдена по ATACMS может аукнуться взрывом в лицо Америке»

Неважно, сколько ракет большой дальности США предоставят Украине, заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в своей статье для The National Interest. Сами по себе ракеты не изменят динамику на поле боя - они повлияют на нее не больше, чем предыдущее появление у ВСУ западных танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, средств ПВО, систем HIMARS или даже хваленых F16. Дэвис считает, что Киев уже проиграл.

При этом решение Джо Байдена по поставкам ATACMS представляет собой серьезную и ненужную опасность для Соединенных Штатов, одновременно повышая шансы на поражение Украины, подчеркнул автор статьи. Он предложил задуматься, каких потерь удалось бы избежать Украине, если бы Байден признал основные военные реалии еще летом 2023 года и попытался урегулировать конфликт путем переговоров. Если власти США продолжат игнорировать реальность, это наверняка увеличит конечную цену проигрыша для Украины, заключил автор статьи.