К замглавы Гагаузии пришли с обысками

Утром в четверг, 21 ноября, полиция начала обыски в доме Ильи Узуна, первого заместителя главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщает Gagauzia24.

Молдавские СМИ опубликовали видео, демонстрирующие, как силовики с автоматами врываются в окруженный дом Узуна. Некоторые из них перелезали через забор.

По данным Gagauzia24, также обыски проходят у депутата народного собрания Гагаузии Руслана Униловского. Причина обысков пока неизвестна.

В начале ноября обыски прошли у бывшего советника Гуцул Михаила Влаха. Позже он был задержан. Сообщалось, что причиной стал его пост в соцсети с призывом «убирать» президента Молдавии Майю Санду из власти.

Ранее сама Гуцул заявляла, что власти Молдавии сфабриковали против нее дело о финансировании партии «Шор». В марте Санду отказалась подписать документ о включении главы Гагаузии в правительство, заявив, что Гуцул «нечего делать» в парламенте.

Санду обвинила Гуцул в «работе в преступной группировке». Президент ссылалась на партию «Шор», поддержавшую Гуцул на выборах в Гагаузии. Летом 2023 года Конституционный суд Молдавии признал партию антиконституционной.

Представители «Шор» назвали все обвинения в адрес партии политически мотивированными. В апреле Гуцул сообщила, что прокуратура предъявила ей обвинение по делу, возбужденному два года назад.