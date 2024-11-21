В Пакистане приостановят доступ в интернет

Правительство Пакистана приняло решение о частичном ограничении предоставления доступа в интернет и услуг мобильной связи в Исламабаде, а также некоторых районах провинций Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва на фоне приближающейся акции протеста оппозиционного "Движения за справедливость", намеченной на 24 ноября 2024 года. Об этом сообщает телеканал Geo TV.

По его данным, Управление электросвязи Пакистана планирует приступить к ограничению доступа в сеть с 22 ноября. Отмечается, что данная мера направлена на предотвращение возможности координации действий сторонников оппозиции в ходе протестов.

В понедельник в столичном регионе вступил в силу сроком на два месяца запрет на массовые собрания. Также было принято решение о размещении в Исламабаде дополнительного контингента сотрудников правоохранительных органов общей численностью около 20 тыс. человек. Кроме этого, согласно Geo TV, в преддверии протестов въезды в город могут быть перекрыты контейнерными заграждениями.

24 ноября 2024 года оппозиционная партия "Движение за справедливость" намерена провести масштабную акцию протеста в Исламабаде, чтобы вынудить федеральные власти выполнить требования политобъединения, которые заключаются в отмене внесенных в октябре поправок в конституцию исламской республики, пересмотре результатов состоявшихся в феврале 2024 года парламентских выборов и освобождении политзаключенных, включая основателя ДЗС.