Глава Еврокомиссии спасла человека на борту самолета

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен спасла человека на борту самолета и уехала на черном «Мерседесе».

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Об этом пишет Bild со ссылкой на одного из пассажиров рейса LX780 авиакомпании Swiss Air из Цюриха в Брюссель.

«Мы возвращались в Брюссель, когда одному из пассажиров потребовалась помощь. Как обычно, экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями медицины», — рассказала изданию сама фон дер Ляйен.

По словам других пассажиров, борт с приоритетом экстренной посадки приземлился в Брюсселе, где пациента встретили врачи.

«Остальные пассажиры ждали на борту, пока врачи займутся пострадавшим», — отметил один из очевидцев.

После этого фон дер Ляйен уехала на черном «Мерседесе», потому что ей нужно было торопиться на одну из официальных встреч.

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Глава Еврокомиссии изучала медицину в Высшей медицинской школе Ганновера, где в 1991 году получила докторскую степень. Для врачей в подобных ситуациях нет иного выбора, кроме как помочь человеку. По данным издания, это не первый раз, когда фон дер Ляйен спасает человека на борту самолета.