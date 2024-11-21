В Киеве ввели аварийные отключения электричества

В Киеве и некоторых областях Украины ввели аварийные отключения электричества, пишет RT со ссылкой на украинский энергохолдинг "ДТЭК".

Известно, что под ограничения попали Днепропетровская и Одесская области.

В минувшее воскресенье, 17 ноября, в стране снизили выходную мощность на шести из девяти реакторов, работающих на трех украинских АЭС. На тот момент в государстве на 100% мощность работало только два из девяти ядерных реакторов.

Позже стало известно, что высоковольтная линия энергоснабжения "Днепровская" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики. Нарушений пределов и условий безопасности нет, сейчас собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 киловольт "Ферросплавная-1".