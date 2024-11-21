На территории Гродно и Гродненской области в Белоруссии ввели режим контртеррористической операции.

Об этом в четверг, 21 ноября, сообщила БелТА.

— В рамках проводимых министерством внутренних дел командно-штабных учений комитетом госбезопасности введен режим контртеррористической операции на территории города Гродно и Гродненского района, — сообщил КГБ.

В Белоруссии заявили о готовящемся вторжении в страну

Отмечается, что предусматривается задействование военной и иной техники. Помимо этого, введен усиленный контроль и ограничение дорожного движения в зоне проведения проверочных мероприятий, передает агентство. Оппозиция при поддержке кураторов из стран Запада разработала план по захвату части Белоруссии при помощи боевых группировок, которые начнут атаку со стороны Польши, Литвы и Украины. По данным журналистов, целью операции станет юго-западная часть страны, куда должны будут, как утверждается, прорваться солдаты «Белорусского добровольческого корпуса», который воюет в составе регулярной украинской армии. Вскоре, согласно обозначенному плану, к удару присоединятся поляки и литовцы.