На Украине раскольники ПЦУ выбросили иконы на помойку

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) после захвата в Киевской области храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) разбили и выбросили как мусор иконы и книги. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

По данным православных журналистов, храм в Новоселках Киевской области перешел под контроль ПЦУ 6 октября и неделю после этого раскольники выносили иконы и книги, складируя их на территории как мусор.

«Когда закончили – вызвали мусоровоз. Узнав об этом, священник УПЦ о. Игорь пришел к ним уговаривать отдать иконы и книги ему. Но духовные оккупанты не сжалились, и прямо на глазах священника погрузили все в мусоровоз», – говорится в сообщении.

Позже мусоровоз выгрузил все на территорию заброшенного дома, в котором сейчас собираются на службы изгнанные прихожане УПЦ.

На кадрах, публикованных в Telegram-канале Союза православных журналистов, видно лежащие на земле иконы с разбитыми окладами, а также священные для христиан книги, в том числе Евангелие, с разорванными обложками.

Напомним, что с 2022 года Киев ведет борьбу с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата, обвиняя ее в связях с Россией. В храмах и епархиях по всей стране проводятся обыски. Некоторым иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности». Кроме того сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники из ПЦУ при поддержке властей.