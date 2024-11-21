Избранный президент США Дональд Трамп начал продавать гитары с лозунгом своей предвыборной кампании и с изображением белоголового орлана, который считается национальной птицей Соединенных Штатов.

"Скоро в продаже! Ограниченная серия гитар "45". Всего по 1,3 тыс. экземпляров акустических гитар и электрогитар - некоторые из них подписаны лично мной!" - написал он на странице в Truth Social.

"Эти прекрасные гитары украшены культовой фразой "Сделаем Америку снова великой", выгравированной перламутровыми красками на грифе гитары, и числом 45 на головке грифа, которое означает [предыдущий] срок пребывания президента Дональда Трампа на посту президента", - говорится на сайте Trump Guitars, где можно заказать музыкальные инструменты. При этом на корпусе гитары изображен орлан.

Стоимость гитары составляет от $1 тыс. до $1,5 тыс. в зависимости от модели. При этом гитара с подписью самого республиканца обойдется в $10-10,5 тыс. На сайте отмечается, что на доставку инструмента уйдет пять-шесть месяцев, так что гитара успеет прийти "как раз к Рождеству".

Ранее избранный президент США продавал наручные часы со своим портретом. После покушения на Трампа 13 июля его кампания запустила продажу кроссовок с изображением республиканца с окровавленной щекой. Во время Страстной недели Трамп продавал Библии за $60 и, по информации телеканал NBC News, заработал на этом около $300 тыс.