Глава разведки Франции сделал заявление о сотрудничестве с Россией

Франция считает необходимым взаимодействие с Россией для совместной борьбы с терроризмом.

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С таким утверждением выступил глава Главного управления внешней разведки Франции Николя Лернер.

"Принцип сотрудничества между спецслужбами заключается в постоянном поддержании, за редкими исключениями, открытой линии, особенно в вопросах борьбы с терроризмом", - сказал он в интервью французскому журналу Le Point, отвечая на вопрос, должна ли Россия участвовать в усилиях стран по борьбе с исламистским терроризмом. "Когда отношения между главами государств или дипломатическими сетями ухудшаются, линия спецслужб должна действовать в любое время, <...> соблюдая при этом принцип секретности и конфиденциальности", - добавил Лернер.

По его мнению, это необходимо для того, чтобы взаимодействие стран в области борьбы с терроризмом продолжалось в атмосфере доверия.

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В апреле посол России во Франции Алексей Мешков заявлял, что контакты между РФ и Францией в контексте борьбы с терроризмом были прерваны, хотя исторически Москва и Париж эффективно сотрудничали в этой области.