Илон Маск и Вивек Рамасвами, которые возглавят в будущей администрации президента Дональда Трампа министерство по повышению эффективности работы правительства (DOGE), планируют запретить федеральным чиновникам работать удаленно. Об этом бизнесмены написали в колонке для газеты The Wall Street Journal.

Эта мера рассчитана на то, чтобы добиться добровольного увольнения чиновников и, таким образом, сокращения их штата и расходов на них.

"Требование к федеральным чиновникам приходить в офис пять дней в неделю приведет к волне добровольных увольнений, что мы будем приветствовать: если федеральные чиновники не хотят появляться на работе, то американские налогоплательщики не должны оплачивать их привилегию оставаться дома, доставшуюся им в эпоху ковида", - написали предприниматели.

Помимо этого, они хотят в обход Конгресса сократить число федеральных норм и подзаконных актов. По их логике, чем меньше будет таких документов, тем меньше нужно будет сотрудников для их имплементации. При этом бизнесмены обещают, что с сокращаемым персоналом будут обходиться с уважением, чтобы помочь им найти новую работу в частном секторе. Также планируется ввести систему поощрения досрочного выхода на пенсию.

Axios: Маск и Эпштейн устроили скандал из-за кадровых вопросов

Предприниматели обозначали в статье некоторые из конкретных предложений по сокращению государственных расходов. В частности, речь идет о ежегодном финансировании Корпорации общественного вещания на $535 млн, $1,5 млрд грантов международным организациям, $300 млн "прогрессивным объединениям, как Planned Parenthood". Корпорация общественного вещания финансирует такие крупные медиакомпании, как NRP и PBS, которые сторонники Трампа критикуют, считая их предвзятыми сторонниками демократов.

Эти сокращения DOGE планирует провести через исполнительные указы президента, то есть без участия Конгресса. Предприниматели считают, что это не только будет соответствовать конституции, но позволит защитить эти реформы от пересмотра будущими президентами, поскольку им придется восстанавливать отмененные федеральные нормы и акты через Конгресс, где они могут столкнуться с сопротивлением оппозиции.