Зеленский «умоляет сровнять Украину с землей»
Американский политический комментатор Джексон Хинкл заявил, что Владимир Зеленский ведет Украину к разрушению, но благодаря президенту РФ Владимиру Путину страна все еще существует. Об этом Хинкл написал в соцсети X.
Хинкл прокомментировал новости об ударах, нанесенных ВСУ по территории России западным оружием. Уходящий в отставку президент США Джо Байден ранее разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. СМИ писали, что ВСУ разрешены атаки пока только на курском направлении.
Позже в Минобороны РФ заявили, что по объекту в Брянской области было выпущено шесть ракет ATACMS, пять из них были сбиты, одна - повреждена. На фоне этого в России утвердили обновленную ядерную доктрину, позволяющую ответить на массированные атаки со стороны неядерных стран.
«Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту - потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», - заявил Хинкл.