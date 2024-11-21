Американский политический комментатор Джексон Хинкл заявил, что Владимир Зеленский ведет Украину к разрушению, но благодаря президенту РФ Владимиру Путину страна все еще существует. Об этом Хинкл написал в соцсети X.

Хинкл прокомментировал новости об ударах, нанесенных ВСУ по территории России западным оружием. Уходящий в отставку президент США Джо Байден ранее разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. СМИ писали, что ВСУ разрешены атаки пока только на курском направлении.

Позже в Минобороны РФ заявили, что по объекту в Брянской области было выпущено шесть ракет ATACMS, пять из них были сбиты, одна - повреждена. На фоне этого в России утвердили обновленную ядерную доктрину, позволяющую ответить на массированные атаки со стороны неядерных стран.