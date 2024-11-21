Решение президента США Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары вглубь российской территории дальнобойными ракетами ATACMS объясняется озлобленностью, нежели продуманной стратегией.

Об этом пишет журналист Сумантра Мейтра в материале для The American Conservative (TAC).

«Решение администрации Байдена <...> свидетельствует скорее о злобе, чем о стратегии. Это говорит о желании загнать избранного президента [Трампа] на путь эскалации, хотя ни ситуация на фронте, ни оценка угрозы не изменились за последние несколько месяцев», — говорится в тексте.

Разрешение бить вглубь России ракетами ATACMS не изменит положение Украины, отмечается в материале. По мнению автора, ответственность за конфликт Москвы и Киева лежит на тех, кто проигнорировал «красные линии» России относительно членства Украины в НАТО.

Эрдоган высказался об ударах ATACMS по России

17 ноября газета The New York Times сообщила, что президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным издания, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.