Экс-разведчик США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил, что мир обеспокоен эскалацией из-за решения американских властей по ATACMS, но на Западе считают заявления России блефом. Об этом Риттер рассказал «Известиям».

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Уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. СМИ писали, что ВСУ разрешены атаки пока только на курском направлении.

Позже в Минобороны РФ заявили, что по объекту в Брянской области было выпущено шесть ракет ATACMS, пять из них были сбиты, одна - повреждена. На фоне этого в России утвердили обновленную ядерную доктрину, позволяющую ответить на массированные атаки со стороны неядерных стран.

По словам Риттера, большая часть мира очень обеспокоена эскалацией, которую представляют собой удары ATACMS. Однако в Европе раздаются голоса, которые поддерживают это, что соответствует политике НАТО, подчеркнул Риттер.

«Но во всем мире, я думаю, наоборот. Я думаю, что там крайне обеспокоены эскалацией, которая происходит сейчас, и тем, к чему это может привести», - подчеркнул бывший разведчик.

По его мнению, на Западе считают, что Россия «блефует». Риттер назвал это «очень опасной игрой» и заявил, что это демонстрирует уровень невежества западных стран.