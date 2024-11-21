Высоковольтная линия "Днепровская" отключилась от ЗАЭС

Высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловольт "Днепровская" отключилась на Запорожской АЭС действием автоматики, передает официальный телеграм-канал ЗАЭС.

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Как говорится в сообщении, нарушений пределов и условий безопасности нет. Собственные нужды АЭС запитаны от линии 330 киловольт "Ферросплавная-1". Персонал готов к реагированию.

Отмечается, что радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.

Специалисты 1 ноября выявили утечку воды на одном из реакторов Запорожской АЭС. Неполадки обнаружили в системе поддержки насоса теплоносителя реактора. Для проведения ремонта необходимо было снизить давление в первом контуре до атмосферного уровня.

Никаких непосредственных проблем для ядерной безопасности не было. Позже микротрещина была устранена.