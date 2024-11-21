В Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес в Исландии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную метеослужбу.

Речь идет о скоплении кратеров Сундхнуксгигар. По данным телеканала RUV, извержение началось в 23:24 20 ноября (02:24 по московскому времени 21 ноября). Оно достигло пика ночью и стало ослабевать — к утру интенсивность потока лавы несколько снизилась.

Служба гражданской обороны объявила чрезвычайное положение. Несмотря на наличие необходимых заграждений, которые отводят раскаленную массу от ближайшего города Гриндавик, население решили эвакуировать. Также людей вывезли со знаменитого геотермального спа-комплекса «Блю-Лагун».

Напомним, что на территории Исландии расположены 33 активные вулканические системы. Полуостров Рейкьянес в последние годы пережил серию извержений: в марте 2021 года, в августе 2022 года, а также в июле 2023 года, и в январе, марте, мае и августе 2024 года.