В Киеве ввели аварийные отключения электричества

Украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил об аварийных отключениях электричества в Киеве и некоторых областях Украины. Также аварийные отключения введены в Житомирской и Сумской областях Украины. Об этом со ссылкой на местные энергокомпании пишет РИА Новости.

Энергокомпания «Житомироблэнерго» уточнила, что в Житомирской области аварийные отключения электроэнергии происходят из-за дефицита генерации. Энергокомпания «Сумыоблэнерго» также сообщила о введении аварийных отключений света в регионе.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины. А в «Укрэнерго» предупреждали, что жителям страны необходимо «на бытовом уровне» готовиться к длительным отключениям света. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил данные о том, что около 90% всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено.

В октябре врио главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Алексей Брехт заявил, что власти рассматривают несколько возможных сценариев предстоящего зимнего периода. Самый негативный предполагает продолжение ударов по объектам генерации. В таком случае Украина в критические, холодные дни, может столкнуться с отключениями электроэнергии до восьми часов в сутки.