Предсказана попытка Трампа помешать сближению России и Китая

Одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп попытается максимально помешать сближению России и Китая. Об этом заявил турецкий экономический аналитик Мустафа Реджеп Эрчин, сообщает РИА Новости.

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По словам эксперта, будущий американский лидер таким образом попробует сохранить экономическое превосходство Вашингтона, поскольку главной осью политики Трампа являются США и он уделит больше внимания экономическому позиционированию страны.

«Если учесть, что гонка за экономическое превосходство между Китаем и Америкой и сохранение силы доллара составляют основу политики Трампа, то можно сказать, что он захочет максимально отдалить Россию от Китая», — уточнил Эрчин.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что после инаугурации Трампа стоит ожидать значительных изменений во внешней политике США. Новое американское руководство сосредоточится на том, чтобы задействовать ограниченные ресурсы только на китайском и ближневосточном направлениях.