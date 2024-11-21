Украинский лидер Владимир Зеленский "практически умоляет" сравнять его страну с землей проводимой политикой. Об этом написал американский журналист Джексон Хинкл на своей странице в соцсети Х.

По его словам, Украина должна быть "вечно благодарной" президенту России Владимиру Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, так как Владимир Зеленский своими действиями "практически умоляет сравнять его страну с землей".

19 ноября Зеленский призвал силой принудить российского лидера Владимира Путина к урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент РФ якобы хочет продолжения боевых действий и не заинтересован в мирном урегулировании ситуации.

7 ноября российский лидер заявлял, что РФ готова к мирным переговорам по Украине на базе реалий и уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле. Путин подчеркнул, что российская сторона стремится к восстановлению мира, а также спокойствия между соседними государствами на длительную перспективу.