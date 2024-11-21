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Песков заявил, что Киев атакует беспилотниками жилые объекты

Украина не унимается, атакуя с помощью беспилотников жилые объекты на территории России, в то время, как ВС России в рамках спецоперации работают только по военным целям, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Действительно, во многих регионах это большая проблема. Киевский режим не унимается», — заявил он.

Так пресс-секретарь прокомментировал Песков атаки беспилотников ВСУ на российские регионы.

Меркель рассказала об одной черте в Путине

Российский лидер Владимир Путин оказал впечатление на бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель как человек, который хотел серьезного отношения к себе, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Zeit, которое публикует выдержки из ее мемуаров.

По мнению Меркель, такая позиция Путина была вызвана тем, что «Россия никогда не исчезала с карты мира».

Экс-канцлер также предположила, что начало спецоперации на Украине было приурочено к ее уходу с поста.

Пушков раскрыл роль Трампа в разрешении Украине наносить удары по России

Будущий президент США Дональд Трамп мог быть в курсе планов американского лидера Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS производства США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова.

«Иначе невозможно объяснить подозрительное молчание самого Трампа и его команды по поводу решения администрации Байдена по ракетам (слова сына Трампа не в счет)», — заявил он.

Парламентарий отметил, что Трамп сам выступал против такого решения из-за опасности начала третьей мировой войны.

На Западе раскрыли план Зеленского подарить США российские ресурсы

Владимир Зеленский предложил Вашингтону совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, находящиеся, в том числе и на перешедших России территориях, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Portal Obronny.

Это якобы поможет политику добиться расположения со стороны будущего президента США Дональда Трампа.

На Украине содержатся 7 процентов мировых запасов титана, 20 процентов запасов графита и 500 тысяч тонн лития.

Пентагон допустил обмен ядерными ударами при одном условии

Американские власти допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Стратегического командования Пентагона, контр-адмирала Томаса Бьюкенена.

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы, конечно, не хотели бы проводить обмен [ударами], не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — заявил он.

Бьюкенен отметил, что США не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами.