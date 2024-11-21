Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, в том числе находящихся и на перешедших России территориях. Об этом написало польское издание Portal Obronny.

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Журналисты отмечают, что предложение вместе разрабатывать уже оказавшиеся в России ресурсы якобы поможет Зеленскому расположить к себе избранного президента США Дональда Трампа.

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«Аналитики подчеркивали, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в "триллионы долларов", включая титан, графит и литий, могут стать разменной монетой в переговорах Владимира Зеленского с Дональдом Трампом», — отмечается в материале.

По данным NYT, на Украине находятся семь процентов мировых запасов титана, 20 процентов запасов графита и 500 тысяч тонн лития.

Ранее на Украине указали на желание Зеленского проигнорировать победу Трампа. С таким мнением выступил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.