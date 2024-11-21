Си Цзиньпин призвал объединить сторонников мира на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал объединить еще больше голосов сторонников политического разрешения украинского кризиса. Об этом пишет ТАСС.

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Выступая на совместной конференции с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой, он отметил, что Китай и Бразилия создали консенсус из шести пунктов по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он напомнил, что также появилась группа стран — «Друзей мира».

В Китае призвали к мирным переговорам по Украине

«Нам необходимо собрать вместе еще больше голосов, выступающих за мир, и проложить путь к политическому решению украинского кризиса», — подчеркнул китайский политик.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС заявил, что позиция Пекина по украинскому конфликту заключается в содействии переговорам.