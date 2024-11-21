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В Абхазии раскрыли сроки проведения выборов президента

Выборы президента в Абхазии состоятся в первой декаде февраля. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший президент Аслан Бжания.

В Абхазии раскрыли сроки проведения выборов президента
© РИА Новости
«Выборы должны состояться в первой декаде февраля», — сказал он, добавив, что власти республики постараются обеспечить прозрачность и честность выборов.

Парламент Абхазии принял отставку президента республики Аслана Бжании

Ранее исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра республики Александра Анкваба. Исполняющим обязанности абхазского премьера назначен Валерий Бганба. При этом отмечается, что кабмин республики продолжит свою работу.

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