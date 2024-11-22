Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что остается верна своим решениям по трубопроводу "Северный поток - 2", указав на последствия остановки его работы в виде удорожания энергоресурсов.

"Я верна своим решениям", - сказала Меркель в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, считает ли она правильным, что Германия не остановила реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией.

Экс-канцлер пояснила, что ее целью было обеспечить германскую экономику дешевым газом.

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