Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что остается верна своим решениям по трубопроводу "Северный поток - 2", указав на последствия остановки его работы в виде удорожания энергоресурсов.
"Я верна своим решениям", - сказала Меркель в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, считает ли она правильным, что Германия не остановила реализацию проекта после воссоединения Крыма с Россией.
Экс-канцлер пояснила, что ее целью было обеспечить германскую экономику дешевым газом.
Меркель рассказала об обещании Путина после саммита НАТО 2008 года
"Мы видим теперь, какие последствия для нашей страны имеют высокие цены на энергоресурсы", - добавила она.