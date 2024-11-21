В Крыму предрекли провал планов вторжения Запада в Белоруссию

Планы Запада по вторжению в Белоруссию обречены на провал, так как за ее спиной стоит надежный стратегический партнер в лице России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Романа Чегринца.

По его словам, Москва всегда готова «протянуть руку помощи и оказать поддержку братскому народу в борьбе за отстаивание своего суверенитета». Председатель указал, что важно поддерживать крепкие межгосударственные белорусско-российские связи и не позволить спецслужбам Запада дестабилизировать ситуацию в стране.

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Чегринец не исключил, что западные спецслужбы попытаются снова расшатать ситуацию в Белоруссии и организовать новую попытку госпереворота на предстоящих президентских выборах.

Ранее белорусский канал ОНТ сообщил, что в страну готовится военное вторжение, уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы. Запад определил четыре территории на юго-западе республики на стыке границ Белоруссии, Украины и Польши.