Меркель рассказала об угрозе безопасности НАТО

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступала в 2008 году против приема Украины в НАТО, опасаясь в том числе за безопасность самого альянса. Об этом политик написала в мемуарах "Свобода. Воспоминания 1954 - 2021", выдержки из которых опубликовала газета Die Zeit.

"Прием нового члена должен принести больше безопасности не только ему, но и НАТО, - цитирует ТАСС воспоминания экс-канцлера.

Поэтому, поясняет Меркель, есть критерии для приема страны, которые наряду с ее военными возможностями учитывают также внутригосударственную структуру кандидата.

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Немецкий политик считала "крайне беспечным" обсуждение вопроса предоставления Украине и Грузии статуса MAP - Membership Action Plan (План действий по членству в НАТО), не проанализировав позицию России.

Кроме того, пишет Меркель, в случае вступления Украины в альянс произошло бы соприкосновение военных структур НАТО с российскими, поскольку в Крыму уже тогда находился Черноморский флот РФ.

Достигнутый тогда компромисс - отказ от предоставления Украине и Грузии статуса MAP, но при этом принципиальное согласие на их сближение с альянсом - был необходим, даже если он, как и любой компромисс, имел свою цену, пишет бывший канцлер.

Меркель была убеждена, что стремление обеих стран вступить в альянс Москва восприняла как вызов. Было бы "самообольщением, политикой по принципу надежды" полагать, что Россия не предпримет никаких действий в случае предоставления Украине и Грузии статусов стран-кандидатов, подчеркнула она.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Меркель последовательно выступала против приема Украины в НАТО.