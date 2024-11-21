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Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) в своих мемуарах призналась, что во время встречи с Дональдом Трампом в 2017 году американский лидер задавал ей вопросы о президенте РФ Владимире Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был очарован российским лидером. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit, которая эксклюзивно получила предпечатный экземпляр отдельных частей.

Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным
© РИА Новости
"Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом", - пишет Меркель.

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Трамп также задал экс-канцлеру несколько вопросов о ее восточногерманском происхождении.

"Мы говорили на разных уровнях - Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты", - заметила Меркель.

При этом она пишет, что после встречи с Трампом у нее было "нехорошее ощущение". Экс-канцлер сообщила, что сделала вывод о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится. Меркель впервые встретилась с тогдашним, а ныне избранным на второй срок президентом США в середине марта 2017 года.

Экс-канцлер представит книгу в Берлине 26 ноября. Мемуары выйдут под названием "Свобода. Воспоминания 1954-2021". Она ее написала вместе со своей многолетней помощницей, руководителем бюро экс-канцлера Беате Бауман.

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