Меркель в своих мемуарах сообщила, что Трамп был очарован Путиным

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) в своих мемуарах призналась, что во время встречи с Дональдом Трампом в 2017 году американский лидер задавал ей вопросы о президенте РФ Владимире Путине, и у нее даже сложилось впечатление, что он был очарован российским лидером. Выдержки из книги опубликовала газета Die Zeit, которая эксклюзивно получила предпечатный экземпляр отдельных частей.

"Он, судя по всему, был совершенно очарован российским президентом", - пишет Меркель.

Меркель рассказала о поразившем ее качестве Путина

Трамп также задал экс-канцлеру несколько вопросов о ее восточногерманском происхождении.

"Мы говорили на разных уровнях - Трамп на эмоциональном, я опиралась на факты", - заметила Меркель.

При этом она пишет, что после встречи с Трампом у нее было "нехорошее ощущение". Экс-канцлер сообщила, что сделала вывод о том, что совместная работа во благо общемирового развития с ним не сложится. Меркель впервые встретилась с тогдашним, а ныне избранным на второй срок президентом США в середине марта 2017 года.

Экс-канцлер представит книгу в Берлине 26 ноября. Мемуары выйдут под названием "Свобода. Воспоминания 1954-2021". Она ее написала вместе со своей многолетней помощницей, руководителем бюро экс-канцлера Беате Бауман.