Меркель объяснила важность контактов с Путиным

Контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы избегать кризисной ситуации, которая привела к конфликту на Украине.

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Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова передает Tagesspiegel.

«Как при новом миропорядке после окончания холодной войны можно было поддерживать контакты с таким политиком, как Путин (...)? Нужно попробовать приобщить его к всеобщему процветанию», — отметила политик.

По мнению Меркель, проект газопровода «Северный поток-2» способствовал такому приобщению. Она указала на то, что эта попытка «хоть и оказалась провальной, но не является ошибкой». Экс-канцлер пояснила, что она «приложила все свои силы, чтобы предотвратить ситуацию, которая есть сейчас».

Меркель заявила, что верна своим решениям по "Северному потоку - 2"

Ранее издание Die Zeit эксклюзивно опубликовало выдержки из мемуаров Меркель, в которых она написала, что была поражена уверенностью Путина в своей правоте, а также его желанием уважительного отношения к себе. Политик рассказала, что в 2008 году она выступала против приема Украины и Грузии в Североатлантический альянс.