В России напомнили Канаде о ее суверенитете
Посол России в Канаде Олег Степанов прокомментировал решение Канады одобрить поставку США противопехотных мин Украине. Его слова приводит ТАСС.
Степанов подчеркнул, что Канада одобрила отправку мин, применение которых сама Оттава осуждает. По мнению дипломата, уже все сказано своими словами
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«Ни о какой принципиальности Канады, несмотря на то, что Оттавская конвенция действует для нее с 1999 года, а местный истеблишмент долгое время гордился таким достижением, речи не идет», — отметил он.
Ранее о планах США отправить Украине противопехотные мины рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что данный вид мин можно контролировать, когда они будут самоактивироваться и самодетонировать, что делает их «более безопасными» для применения в боевых действиях.