В России напомнили Канаде о ее суверенитете

Посол России в Канаде Олег Степанов прокомментировал решение Канады одобрить поставку США противопехотных мин Украине. Его слова приводит ТАСС.

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Степанов подчеркнул, что Канада одобрила отправку мин, применение которых сама Оттава осуждает. По мнению дипломата, уже все сказано своими словами

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«Ни о какой принципиальности Канады, несмотря на то, что Оттавская конвенция действует для нее с 1999 года, а местный истеблишмент долгое время гордился таким достижением, речи не идет», — отметил он.

Ранее о планах США отправить Украине противопехотные мины рассказал глава Пентагона Ллойд Остин. Он отметил, что данный вид мин можно контролировать, когда они будут самоактивироваться и самодетонировать, что делает их «более безопасными» для применения в боевых действиях.