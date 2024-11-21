Отказ бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы пригласить Владимира Зеленского на саммит G20 является закономерным результатом нежелания обсуждать мирные инициативы и критики в адрес Китая и Бразилии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

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По словам парламентария, Зеленский «готовится к войне без помощи глобального Запада, и без готовности к диалогу о мире».

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«Отказ в поездке на G20 - должен подчеркнуть это «капсулирование». Ты же заявил, что никто тебе не указ? Ну, так не указывай другим», — указал Дубинский.

Он считает, что это связано с «неадекватным восприятием» ситуации Зеленским и его окружением, которое эти оценки ему дает.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Зеленского не пригласили на саммит G20", который прошел в Рио-де-Жанейро.