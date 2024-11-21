В США трансегндерной конгрессвумен запретили вход в женские туалеты

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что трансгендеры не будут допущены в туалеты в Капитолии и других зданиях Палаты представителей, которые не соответствуют их полу, определенному по рождению. Об этом пишет The Washington Post.

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Джонсон объявил об изменении правил спустя две недели после того, как демократ Сара Макбрайд стала первым открытым трансгендерным лицом, избранным в конгресс США.

"Все однополые помещения в Капитолии и офисных зданиях Палаты представителей, такие как туалеты и раздевалки, зарезервированы для лиц этого биологического пола", - заявил Джонсон.

Он также подчеркнул, что мужчины не могут стать женщинами, и женщинам нужно иметь собственное пространство.

До этого опрос Associated Press показал, что порядка половины граждан Соединенных Штатов считают, что поддержка трансгендеров в государстве стала чрезмерной. В связи с этим отмечается, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс, одним из ключевых тезисов предвыборной программы сделали нападки на трансгендеров.